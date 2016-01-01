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野球Ｕ２３Ｗ杯、日本開幕３連勝 アルゼンチンに快勝

更新日時：2016年10月31日(月) PM 01:52
　野球のＵ―２３（２３歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）は３０日、メキシコのサルティヨで行われ、１次リーグＢ組の日本はアルゼンチンに１０―２で快勝し、開幕３連勝とした。（共同）

 

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