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サッカー女子、熊谷は１得点 仏１部リーグ、ＭＦでフル出場

更新日時：2016年10月31日(月) PM 03:31
　サッカー女子のフランス１部リーグで３０日、熊谷紗希が所属するリヨンがホームでギャンガンに９―１で大勝した。熊谷は守備的ＭＦとしてフル出場し、前半に１得点を記録した。（共同）

 

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