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東証、８０円安１万７３４４円 午前９時１５分現在
更新日時：2016年11月1日(火) AM 10:11
１日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比８０円１３銭安の１万７３４４円８９銭となった。
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