文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

サッカー女子Ｗ杯、清水が不参加 Ｕ―２０、水谷を招集

更新日時：2016年11月1日(火) AM 11:05
　日本サッカー協会は１日、Ｕ―２０（２０歳以下）女子ワールドカップ（Ｗ杯）パプアニューギニア大会（１３日開幕）の日本代表に選ばれていたＤＦ清水梨紗（日テレ）がけがのため不参加となり、代わってＭＦ水谷有希（筑波大）を招集すると発表した。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ