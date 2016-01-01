文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

野球Ｕ２３Ｗ杯、日本開幕４連勝 オーストリアにコールド勝ち

更新日時：2016年11月1日(火) PM 12:16
　野球のＵ―２３（２３歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）は１０月３１日、メキシコのサルティヨなどで行われ、１次リーグＢ組の日本はオーストリアに１６―０で五回コールドゲーム勝ちし、開幕４連勝で同組３位以内を確定、２次リーグ進出を決めた。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ