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ヤクルト８日から秋季キャンプ 松山市の松山中央公園野球場で

更新日時：2016年11月1日(火) PM 06:53
　ヤクルトは１日、秋季キャンプを８～２１日に松山市の松山中央公園野球場で行うと発表した。参加メンバーは後日発表される。

 

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