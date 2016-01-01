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中日、小笠原が左肘を手術 愛知県内の病院で
更新日時：2016年11月1日(火) PM 10:28
プロ野球・中日は１日、小笠原が愛知県内の病院で左肘関節形成術を受けたと発表した。遊離軟骨があることによる不安を取り除くため、手術を決断していた。順調なら来年１月にキャッチボールを再開する予定。
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