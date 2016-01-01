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野球、日本全勝で２次リーグへ Ｕ２３Ｗ杯、豪に１１―２で大勝

更新日時：2016年11月2日(水) AM 11:03
　野球のＵ―２３（２３歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）は１日、メキシコのモンテレイで行われ、１次リーグＢ組の日本はオーストラリアに１１―２で大勝し、５戦全勝の同組１位で２次リーグに進出した。（共同）

 

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