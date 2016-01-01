文字サイズを変更する
HOME
>
全国のニュース
全国のニュース
ツイート
野球、日本全勝で２次リーグへ Ｕ２３Ｗ杯、豪に１１―２で大勝
更新日時：2016年11月2日(水) AM 11:03
野球のＵ―２３（２３歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）は１日、メキシコのモンテレイで行われ、１次リーグＢ組の日本はオーストラリアに１１―２で大勝し、５戦全勝の同組１位で２次リーグに進出した。（共同）
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
全国の主なニュース
千葉で児童の列に車、４人けが 八街の国道
東証反落、一時２００円安 米大統領選の不透明感で
韓国、崔順実氏の逮捕状請求へ 更迭高官も聴取
北朝鮮がミサイル発射準備 米報道、２４～７２時間後
高齢犬２０％が認知症疑い 半数が発症予備軍
ＮＹ株続落、１０５ドル安 １カ月半ぶり安値
故三船さん１５日殿堂入り式典 米ハリウッドの歩道に名前
豊洲問題、元市場長ら懲戒処分へ ８人が盛り土なし決定
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
群馬県のニュース 週間ランキング
高崎駅前にイノシシ 立体駐車場か･･･
健大高崎 前橋育英 きょう準決勝 秋･･･
《秋季関東高校野球》育英、健大と･･･
群馬県人口200万割れ確定 国勢調査 ･･･
東洋大 シード狙える 30日 全日本大･･･
高崎３位、前橋８位 全国42中核市「･･･
紅葉2016 秋色に染まる絶景
28歳教諭を停職処分 飲酒運転者に車･･･
伊勢崎市の日帰りツアー 旅行業法違･･･
最多は前橋古市町交差点 15年の交通･･･
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
高校野球情報
高校野球 試合結果
秋季関東高校野球 勝ち上がり
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
教職員異動お試し版
世界遺産関連記事
選挙2016
三山春秋
視点 オピニオン２１
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信