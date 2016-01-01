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ＦＷリーチ、来年もチーフス スーパーラグビー、３年目

更新日時：2016年11月2日(水) PM 01:18
　スーパーラグビーでニュージーランドに拠点を置くチームが２日、２０１７年のメンバーを発表し、昨年のワールドカップ（Ｗ杯）日本代表ＦＷリーチ・マイケル（東芝）がチーフスに所属することが決まった。３年目となる。今年チーフスでプレーしたプロップ山下裕史（神戸製鋼）、ハイランダーズに４年所属したＳＨ田中史朗（パナソニック）は外れた。（共同）

　リーチ・マイケル

 

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