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楽天、花巻東高の千葉と合意 育成ドラフト１位で指名

更新日時：2016年11月2日(水) PM 07:34
　楽天が育成ドラフト１位で指名した岩手・花巻東高の千葉耕太投手（１８）＝１９０センチ、８７キロ、右投げ右打ち＝の入団が２日、決まった。支度金２００万円、年俸２４０万円で入団に合意した。（金額は推定）

 

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