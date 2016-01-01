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ヤクルトの松井、鳥原氏が退団 八重樫、乱橋氏も

更新日時：2016年11月2日(水) PM 07:47
　ヤクルトは２日、松井優典ファームディレクター（６６）、鳥原公二チーフスカウト（６２）、八重樫幸雄スカウト（６５）、乱橋幸仁打撃投手（５０）が今季限りで退団すると発表した。

 

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