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ＴＰＰ特別委が開会 農相「冗談」発言を撤回
更新日時：2016年11月4日(金) PM 03:21
環太平洋連携協定（ＴＰＰ）の承認案と関連法案を審議する衆院特別委員会は４日午後、予定より約１時間遅れて開会した。冒頭、強行採決を巡る発言を「冗談」として野党側の批判を浴びた山本有二農相が「私の不用意な発言により、再び大変ご迷惑を掛けたことを心からおわび申し上げる。発言について謹んで撤回させていただく」と述べた。
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