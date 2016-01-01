文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

サッカー、小林はフル出場 オランダ１部

更新日時：2016年11月5日(土) AM 09:59
　【ロッテルダム（オランダ）共同】サッカーのオランダ１部リーグ、ヘーレンフェインの小林祐希は４日、敵地でのスパルタ戦に左ＭＦでフル出場した。チームは１―３で逆転負けした。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ