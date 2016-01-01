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サッカー山田、今季初得点 ドイツ２部

更新日時：2016年11月5日(土) AM 09:59
　サッカーのドイツ２部リーグ、カールスルーエの山田大記は４日、敵地でのハイデンハイム戦にフル出場し、前半に先制点となる今季初ゴールを決めた。試合は１―２で逆転負けした。（ベルリン共同）

 

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