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バド日本はデンマークに勝つ 世界ジュニア選手権

更新日時：2016年11月5日(土) AM 10:06
　バドミントンの世界ジュニア選手権は４日、スペインのビルバオで行われ、男女混合で争う団体の準々決勝で日本はデンマークに３―０で勝って４強入りを決めた。次戦は中国とぶつかる。（共同）

 

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