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サッカーＪ３、首位栃木が勝つ 鳥取を１―０で下す

更新日時：2016年11月5日(土) PM 03:35
　明治安田Ｊ３第２８節第１日（５日・とりぎんバードスタジアムほか＝３試合）首位栃木は鳥取を１―０で下し、勝ち点を５８とした。ＦＣ東京Ｕ―２３（２３歳以下）の久保は、１―２で敗れた長野戦でＪ３最年少記録となる１５歳５カ月１日で出場。

 

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