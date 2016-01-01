文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

ゴルフ石川、岩田は予選落ち 米男子第２ラウンド

更新日時：2016年11月6日(日) AM 01:59
　【ラスベガス（米ネバダ州）共同】米男子ゴルフのシュライナーズホスピタル・オープンは５日、ネバダ州ラスベガスのＴＰＣサマリン（パー７１）で第２ラウンドの残りが行われ、石川遼は最終１８番をバーディーとしたが、通算２アンダー、１４０で予選通過に１打及ばなかった。２ホールをプレーした岩田寛は５オーバーで予選落ちした。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ