【ラスベガス（米ネバダ州）共同】米男子ゴルフのシュライナーズホスピタル・オープンは５日、ネバダ州ラスベガスのＴＰＣサマリン（パー７１）で第２ラウンドの残りが行われ、石川遼は最終１８番をバーディーとしたが、通算２アンダー、１４０で予選通過に１打及ばなかった。２ホールをプレーした岩田寛は５オーバーで予選落ちした。