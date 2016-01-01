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サッカー乾、後半に交代 スペイン１部

更新日時：2016年11月6日(日) AM 08:55
　サッカーのスペイン１部リーグ、エイバルの乾貴士は５日、敵地でのラスパルマス戦に先発し、後半３１分に退いた。チームは後半ロスタイムに失点し、０―１で敗れた。（共同）

 

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