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仏１部リヨンの熊谷がフル出場 ロデーズに５―０の大勝

更新日時：2016年11月6日(日) PM 02:44
　サッカー女子のフランス１部リーグ、リヨンの熊谷紗希は５日、アウェーのロデーズ戦に守備的ＭＦとしてフル出場し、５―０の大勝に貢献した。（共同）

 

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