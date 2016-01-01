文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

Ｊ２札幌敗れ、昇格持ち越し 第４０節

更新日時：2016年11月6日(日) PM 03:31
　明治安田Ｊ２第４０節（６日・鳴門ポカリスエットスタジアムほか＝１１試合）首位の札幌は１―２で徳島に敗れ、Ｊ１昇格決定を持ち越した。２位の松本は２―０で東京Ｖに勝ち、札幌と同じ勝ち点８１とした。３位の清水は讃岐を下し、同７８に伸ばした。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ