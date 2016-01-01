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野球Ｕ２３日本決勝へ ６日に豪と対戦

更新日時：2016年11月6日(日) PM 03:30
　野球のＵ―２３（２３歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）は５日、メキシコのモンテレイで２次リーグが行われ、日本は地元メキシコに３―２でサヨナラ勝ちし、通算４勝１敗で決勝に進んだ。６日にオーストラリアと対戦する。（共同）

 

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