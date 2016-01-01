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千葉とＩＮＡＣ神戸が８強入り 皇后杯全日本女子サッカー

更新日時：2016年11月6日(日) PM 05:25
　サッカーの皇后杯全日本女子選手権第７日は６日、コカ・コーラウエスト広島スタジアムで３回戦２試合が行われ、なでしこリーグの千葉は延長の末、２―１で２部のニッパツ横浜ＦＣに競り勝った。ＩＮＡＣ神戸も２部の吉備国際大に３―０で快勝し、８強が出そろった。準々決勝は１２月１７日に実施される。

 

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