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自動車、トヨタ勢は２、３位 世界耐久選手権第８戦

更新日時：2016年11月6日(日) PM 07:53
　自動車の世界耐久選手権シリーズ第８戦は６日、上海で決勝が行われ、小林可夢偉らのトヨタ６号車が２位に入った。中嶋一貴らのトヨタ５号車は３位。ポルシェは１号車が優勝し、製造者部門２連覇が決まった。（共同）

 

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