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サッカー、太田は出番なし オランダ１部

更新日時：2016年11月7日(月) AM 12:23
　【アーネム（オランダ）共同】サッカーのオランダ１部リーグで６日、フィテッセの太田宏介はホームのヘラクレス戦で出番はなかった。チームは１―２で敗れた。

 

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