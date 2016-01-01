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サッカー、本田は出場機会なし イタリア１部

更新日時：2016年11月7日(月) AM 01:30
　【パレルモ（イタリア）共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）、ＡＣミランの本田圭佑は６日、アウェーのパレルモ戦で出場機会がなかった。チームは２―１で勝った。

 

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