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東証日経平均株価、２５３円高 午前９時１５分現在
更新日時：2016年11月7日(月) AM 09:30
週明け７日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前週末終値比２５３円６９銭高の１万７１５９円０５銭となった。
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