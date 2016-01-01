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サッカー、途中出場の久保が得点 スイス１部、チームは引き分け

更新日時：2016年11月7日(月) AM 09:01
　サッカーのスイス１部リーグで久保裕也のヤングボーイズは６日、敵地でルツェルンと２―２で引き分けた。１―１の後半２０分から出場した久保は同４１分に２点目を決めたが、チームは終了間際に追い付かれた。（共同）

 

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