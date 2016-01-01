サッカーのスイス１部リーグで久保裕也のヤングボーイズは６日、敵地でルツェルンと２―２で引き分けた。１―１の後半２０分から出場した久保は同４１分に２点目を決めたが、チームは終了間際に追い付かれた。（共同）