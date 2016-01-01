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サッカー、川島は出場機会なし フランス１部

更新日時：2016年11月7日(月) AM 09:01
　サッカーのフランス１部リーグ、メッスのＧＫ川島永嗣は６日、ホームでのサンテティエンヌ戦でベンチ入りしたが、出場機会はなかった。チームは０―０で引き分けた。（共同）

 

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