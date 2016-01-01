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インテル長友、出場機会なし 伊１部、チームは３―０勝利

更新日時：2016年11月7日(月) AM 09:03
　【ミラノ（イタリア）共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）、インテル・ミラノの長友佑都は６日、ホームのクロトーネ戦で出場機会がなかった。チームは３―０で勝った。

 

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