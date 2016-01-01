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サッカー、南野は後半途中出場 オーストリア１部

更新日時：2016年11月7日(月) AM 10:42
　サッカーのオーストリア１部リーグ、ザルツブルクの南野拓実は６日、敵地でのマッテルスブルク戦に１―２の後半３３分から出場した。試合はそのまま敗れた。（共同）

 

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