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スペイン１部、清武は出番なし チームは逆転負け

更新日時：2016年11月7日(月) AM 10:17
　【セビリア（スペイン）共同】サッカーのスペイン１部リーグで、清武弘嗣が所属するセビリアは６日、本拠地でバルセロナに１―２で逆転負けした。清武はベンチ入りしたが、出番はなかった。

 

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