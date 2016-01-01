サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）、ユベントスのＧＫブフォンは６日、敵地でのキエボ戦でセリエＡ通算６００試合出場を達成した。史上４人目。試合は２―１で勝った。３８歳のブフォンはパルマで１６８試合に出場し、他はユベントスで記録した。（ロイター＝共同）