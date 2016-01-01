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ＤｅＮＡ、ＪＲ東の進藤と合意 ドラフト８位指名

更新日時：2016年11月7日(月) PM 06:12
　ＤｅＮＡがドラフト８位で指名したＪＲ東日本の進藤拓也投手（２４）＝１８６センチ、９０キロ、右投げ右打ち＝の入団が７日、決まった。契約金２７００万円、年俸７５０万円で合意した。進藤は球団を通じ「セールスポイントは直球の強さとけがをしない体。５０試合以上投げ、信頼される投手になりたい」とコメントした。（金額は推定）

 

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