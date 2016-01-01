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ソフトＢ高谷、ＦＡ権行使せず 残留を表明
更新日時：2016年11月7日(月) PM 07:06
国内フリーエージェント（ＦＡ）権を持つソフトバンクの高谷が７日、福岡市の球団事務所を訪れ、権利を行使せずに残留することを表明した。「（左膝の）けがをして、何もできなかったのに来季の優勝奪還に必要な戦力と言ってもらった」と話した。他にＦＡ権を持つ本多と城所も既に残留の意思を球団に伝えている。
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