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東証、５３円高 午前９時１５分

更新日時：2016年11月8日(火) AM 09:48
　８日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比５３円８８銭高の１万７２３１円０９銭となった。

 

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