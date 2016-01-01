文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

ヤクルト、九州産高の梅野と合意 ドラフト３位で指名

更新日時：2016年11月8日(火) PM 05:25
　ヤクルトがドラフト３位で指名した九州産高の梅野雄吾投手（１７）＝１７５センチ、８４キロ、右投げ右打ち＝の入団が８日、決まった。契約金５千万円、年俸５８０万円で合意した。（金額は推定）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ