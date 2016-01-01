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オリックス東明投手が右肘手術 今後はリハビリ

更新日時：2016年11月8日(火) PM 06:30
　オリックスは８日、東明投手が横浜市内の病院で右肘関節クリーニング手術を受けたと発表した。今後は状態を見ながらリハビリを行う。

 

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