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楽天、帝京大の鶴田投手と合意 ドラフト６位で指名
更新日時：2016年11月8日(火) PM 06:33
楽天がドラフト６位で指名した帝京大準硬式野球部の鶴田圭祐投手（２２）＝１８０センチ、８６キロ、左投げ左打ち＝の入団が８日、決まった。契約金２５００万円、年俸６００万円で合意した。（金額は推定）
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