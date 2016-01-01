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バド、山沢や奈良岡ら３回戦へ 世界ジュニア選手権

更新日時：2016年11月9日(水) AM 09:43
　バドミントンの世界ジュニア選手権が８日、スペインのビルバオで行われ、シングルスは男子で１、２回戦を勝ち上がった山沢直貴（福島・富岡高）、２回戦から登場の奈良岡功大（青森・浪岡中）らが３回戦に進んだ。女子では２回戦が初戦だった仁平菜月（福島・富岡高）らが３回戦に進出した。（共同）

 

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