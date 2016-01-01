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ＬＳ北見が準決勝進出 カーリングＰＡ選手権

更新日時：2016年11月9日(水) AM 11:29
　【義城（韓国）共同】カーリングの世界選手権出場を懸けたパシフィック・アジア選手権第５日は９日、韓国の義城で１次リーグが行われ、女子日本代表で２連覇を狙うＬＳ北見がオーストラリアを８―５で破り、開幕５連勝で上位４チームによる準決勝に進んだ。韓国も５戦全勝で進出を決めた。

 

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