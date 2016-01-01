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横浜Ｍラフィーニャが退団 契約満了

更新日時：2016年11月9日(水) PM 01:22
　Ｊ１横浜Ｍは９日、ブラジル出身のＦＷラフィーニャ（２９）との契約満了に伴い、来季の契約を更新しないと発表した。

 

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