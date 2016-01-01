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ＷＢＡ井岡が４度目の防衛戦 大みそか、１８歳タイ選手と

更新日時：2016年11月9日(水) PM 02:10
　世界ボクシング協会（ＷＢＡ）フライ級王者の井岡一翔（井岡）が９日、大阪市内の所属ジムで記者会見を開き、１２月３１日に島津アリーナ京都で４度目の防衛戦を行うことを発表した。相手は同級暫定王者で１８歳のスタンプ・キャットニワット（タイ）。井岡は「王者らしい闘い方を見せたい」と意気込みを口にした。

 

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