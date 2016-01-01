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楽天、青山が残留表明 「チームの力になりたい」

更新日時：2016年11月9日(水) PM 03:04
　楽天の青山は９日、保有する海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使せず、残留すると表明した。「一番大きな理由は楽天イーグルスが好きだから。来年は自分が投げることでチームの力になりたい」と話した。

 

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