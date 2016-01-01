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西武、外国人投手が練習参加 秋季キャンプ

更新日時：2016年11月9日(水) PM 05:40
　西武は９日、宮崎県日南市で行われている秋季キャンプに米大リーグ、カブスでプレー経験のあるブライアン・シュリッター投手が参加すると発表した。期間は１０日から１７日まで。

 

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