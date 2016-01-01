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西武、立大の田村と合意 推定年俸７００万円

更新日時：2016年11月9日(水) PM 05:40
　西武がドラフト６位で指名した立大の田村伊知郎投手（２２）＝１７３センチ、８０キロ、右投げ左打ち＝の入団が９日、決まった。契約金３千万円、年俸７００万円で合意した。（金額は推定）

 

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