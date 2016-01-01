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楽天、ドラフト２位の池田と合意 契約金７千万円

更新日時：2016年11月9日(水) PM 07:48
　楽天がドラフト２位で指名した創価大の池田隆英投手（２２）＝１８１センチ、８４キロ、右投げ右打ち＝の入団が９日、決まった。契約金７千万円、年俸１２００万円で合意した。（金額は推定）

 

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