文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

中日、木下雄介投手と合意 育成ドラフト１位指名

更新日時：2016年11月9日(水) PM 08:17
　中日が育成ドラフト１位で指名した四国アイランドリーグｐｌｕｓ徳島の木下雄介投手（２３）＝１８３センチ、８２キロ、右投げ右打ち＝の入団が９日、決まった。支度金２００万円、年俸３００万円で合意した。（金額は推定）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ