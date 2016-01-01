ＤｅＮＡがドラフト３位で指名した熊本・秀岳館高の松尾大河内野手（１８）＝１７４センチ、７５キロ、右投げ右打ち＝の入団が９日、決まった。契約金５千万円、年俸６００万円で合意した。松尾は球団を通じ「セールスポイントは肩と積極的なプレー。将来的には走攻守、三拍子そろった選手になりたい」とコメントした。（金額は推定）