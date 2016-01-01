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卓球、平野は第１試合で白星 中国スーパーリーグ

更新日時：2016年11月10日(木) AM 12:15
　卓球の中国スーパーリーグ女子のオルドスは９日、四川と対戦し、平野美宇（エリートアカデミー）はシングルスで出た第１試合を３―０で快勝した。チームも３―０で勝った。（共同）

 

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