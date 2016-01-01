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東証、一時８００円超高 １万７０００円台を回復

更新日時：2016年11月10日(木) AM 09:25
　１０日の東京株式市場の日経平均株価（２２５）は前日終値と比べた上げ幅が一時８００円を超え、１万７０００円台を回復した。

 

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